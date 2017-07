Côte d‘Ivoire / Vers une redynamisation de la coopération entre l’AIP et l’IINA

Abidjan, 12 juil (AIP)- L’agence islamique internationale de presse (IINA) et l’agence ivoirienne de presse (AIP) ont à cœur de redynamiser leur coopération, les responsables de ces deux structures l’ayant signifié mercredi au siège de l’AIP, à Abidjan.

« C’était une occasion d’échanger les idées avec la directrice et voire comment on peut améliorer la coopération et la relation avec notre agence (IINA) dont l’AIP est déjà membre de l’Assemblée générale. C’est une occasion de renouveler nos contacts tout en espérant d’autres rencontres », a indiqué en substance le directeur général de l’IINA, Issa Khaireh Robleh à l’issue d’un entretien avec la directrice de l’AIP, Barry Sana Oumou.

Il a expliqué que l’IINA est un organe de presse spécialisé de l’organisation de la coopération islamique (OCI) qui se concentre principalement sur les questions et les évènements dans le monde islamique ainsi que ceux liées aux minorités musulmanes dans le monde entier.

Mme Sana, s’est félicitée de ce renouement de contact « qui permet de dynamiser nos relations », précisant que dorénavant, il y aura inter échanges entre les deux structures. «C’était un peu en léthargie mais maintenant on a le site et on ira y prendre des informations et surtout leur envoyer des informations sur la Côte d’Ivoire », a-t-elle indiqué.

La directrice de l’AIP s’est félicitée par ailleurs de l’ouverture probable du centre de formation de l’IINA qui, a-t-elle indiqué, profitera au renforcement de capacités de ses collaborateurs.

(AIP)

gak/akn/kam

Source: AIP