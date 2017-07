Côte d’Ivoire / Vers la tenue d’une conférence sur la migration et le terrorisme en Afrique de l’ouest à Abidjan

Grand Bassam, 19 juil (AIP) – Le responsable du programme pour le dialogue politique en Afrique de l’Ouest de la Fondation Konrad Adenauer, Elke Erlecke a entre autres suggéré la tenue d ‘une « grande conférence », à Abidjan sur la migration, l’extrémisme religieux et le terrorisme en Afrique de l’ouest, afin de conjuguer les efforts des pays de la sous région pour trouver des solutions à ces phénomènes.

Elke Erlecke a fait cette proposition lors d’un séminaire de renforcement des capacités des parlementaires de pays de l’Afrique de l’Ouest, à savoir du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la Côte d’ Ivoire sur la migration, l’extrémisme religieux et le terrorisme en Afrique de l’ouest, initié par la Fondation Konrad Adenauer, du mardi au mercredi à Grand-Bassam.

Pour elle, une grande conférence à Abidjan, locomotive de la sous région pourrait toucher les parlementaires des autres pays afin de lutter ensemble contre le terrorisme en Afrique de l’ouest. « Il faut se mettre ensemble pour se battre contre le terrorisme et lutter contre les migrations clandestines », a-t-elle signifié.

Pendant deux jours de réflexion, les parlementaires ont planché sur les causes du terrorisme et des migrations des jeunes africains, échanger sur les approches des différents pays et proposer des solutions concrètes pour en faire une déclaration commune.

Selon le conseiller à l’Ambassade de l’Allemagne à Abidjan , Alexandre Callegaro, l’Allemagne s’est engagée aux côtés des pays de la sous région en vue de les aider non seulement à lutter contre les phénomènes mais pour permettre d’amorcer leur développement.

« Notre présence ici est de mener la réflexion pour mettre nos populations à l’ abri de toutes attaques, de faire le tour du processus de migration clandestine en ayant une idée précise sur les tenants et les aboutissants et faire des propositions concrètes pour une paix durable dans le monde et surtout dans la sous région. » a-t il indiqué.

