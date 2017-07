Côte d’Ivoire / Une tournée de remobilisation des militants du RDR organisée à Katiola

Katiola, 17 juil (AIP) – Une mission de tournée d’information et de remobilisation des militants et sympathisants du RDR du Hambol a été organisée à Katiola dans le cadre du troisième congrès prévu du 09 au 10 septembre.

Le chef de la mission, Mathieu Babaud Darret, a communiqué vendredi et samedi sur la vision du parti et réitérer aux structures du parti la confiance de la haute direction. Il les a encouragé à tenir des réunions périodiques qui selon lui est « source de cohésion, d’entente, de fraternité pour ne pas céder aux manœuvres d’intoxication et à la diffamation ».

Concernant les structures du parti, Il a exhorté les secrétaires de section à recenser les nouveaux militants pour l’établissement de leur carte nationale d’identité et à renseigner la base de données informatique. Il a exprimé le souhait de la direction du parti de voir les militants très solidaires et engagés pour les échéances électorales futures.

(AIP)

dg/ena/kam

Source: AIP