Côte d’Ivoire/ Une quarantaine de jeunes commis à la propreté de la ville d’Adiaké

Adiaké, 19 juil (AIP)- La mairie d’Adiaké a engagé une quarantaine de jeunes élèves, dans le cadre du « job » de vacance, pour le curage des caniveaux et le balayage des rues.

La propreté de l’hôpital, au quartier Débarcadère, du marché au quartier Buissonkro et Baoulékro, et celui des quartiers Savané et Dioulakro est confiée à ces jeunes répartis en trois groupes, a expliqué mardi l’un des concernés, Koné Seydou.

Une rétribution de 40.000 FCFA leur sera accordée en fin de contrat, indique-t-on.

(AIP)

zsgd/gak/kp

Source: AIP