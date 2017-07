Côte d’Ivoire/ Une pièce de théâtre pour apporter des corrections sur des tares sociales

Touba, 18 juil (AIP)- La pièce de théâtre intitulée « L’état des lieux », de Diallo Ticouaï Vincent et jouée par la troupe « le Soleil de Cocody » a fait sa première à Touba et a permis de relever des tares sociales et y apporter des corrections.

« L’état des lieux est un regard sur la société afin d’attirer l’attention des uns et des autres sur ce qui se passe et y apporter des corrections. L’autorité ne voit pas tout ce qui se passe autour de lui. Il faut des regards pour dire ce qui ne va pas et attirer son attention », a insisté Diallo Ticouaï Vincent, expliquant que le choix de Touba est un hommage à son père qui a exercé comme maçon dans cette commune avant 1960.

Cette pièce met en scène, deux comédiens, un homme (Diallo Ticouaï Vincent) et une femme, attendant un bus à un arrêt. Un échange entre les deux s’étant engagé, la conversation permet de dérouler nombreuses situations sociales, notamment la corruption, l’immoralité, des « tares de la société qui la rende malade et la déshumanise ».

« Cette pièce est profonde. Elle étale les défauts de la société. Cette société malade, a besoin de remède efficace », fait remarquer Gueï Adèle, une spectatrice.

