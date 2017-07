Côte d’Ivoire/ Une ONG lance une campagne de sensibilisation sur le processus d’adhésion du Maroc à la CEDEAO (Communiqué)

Abidjan, 18 juil (AIP) – L’ONG « L’entreprise de paix » mène actuellement une campagne de sensibilisation sur le processus d’adhésion du Maroc à la CEDEAO dénommée « CEDEAO : Akwaba Maroc !».

Selon une note d’information de l’ONG transmise lundi à l’AIP, la campagne a été lancée le 08 juillet à Abidjan.

Elle a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser les populations ivoiriennes et ouest-africaines non seulement autour des enjeux et des perspectives du processus d’adhésion du Maroc à la CEDEAO, dont l’accord de principe a été donné le 04 juin dernier à Monrovia par la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO, mais aussi sur les enjeux de l’intégration africaine et les risques liés à l’immigration clandestine.

Les activités de cette campagne de sensibilisation qui durera six mois, de juillet à décembre, s’articulent autour de l’organisation de rencontres d’échanges avec les acteurs de la société civile ivoiriens et ouest-africains en vue de leur implication dans la sensibilisation ainsi qu’à des actions de plaidoyers à l’endroit des médias (publics et privés), afin d’obtenir une plus grande visibilité de ce processus.

En outre, selon Yves Toto, président de l’ONG « L’entreprise de paix », cette campagne de sensibilisation se déroulera en deux phases. D’abord en Côte d’Ivoire, de juillet à septembre, puis d’octobre à décembre dans plusieurs pays de la sous-région dont le Nigéria, le Sénégal, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Bénin et le Togo.

Par ailleurs, M. Toto a rappelé les actions déjà menées par sa structure, à savoir des déclarations de soutien en faveur de l’adhésion effective du Maroc à la CEDEAO et une mission de sensibilisation menée auprès des acteurs de la société civile libérienne et de la Diaspora ivoirienne, effectuée du 3 au 07 juin à Monrovia, en marge du sommet de la CEDEAO tenu le 04 juin.

L’ONG a saisi l’opportunité du lancement de sa campagne pour adresser ses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ainsi qu’à la Diplomatie marocaine, pour l’accord de principe obtenu à Monrovia.

Source: AIP