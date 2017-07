Côte d’Ivoire/ Une Maison offerte à la jeunesse de Bouaké

Bouaké, 16 juil (AIP)- Le maire de de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, a procédé, vendredi, à l’inauguration de la Maison mise à la disposition des jeunes de la commune pour la centralisation et la gestion des données relatives à leur situation socioprofessionnelle.

Placée sous tutelle de la mairie, la Maison des Jeunes aura pour mission essentielle notamment l’accueil et l’enregistrement des demandeurs d’emploi, l’accompagnement, l’orientation et la formation des personnes en quête d’une formation ou d’un conseil professionnel, l’aide et le conseil aux entreprises dans leurs recrutements, l’analyse et la prospection du marché du travail ainsi que le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives au marché de l’emploi.

Dotée d’un dispositif informatique, cette Maison est ouverte à tous les jeunes justifiant d’une formation mais sans emploi, ceux n’ayant aucune qualification ni emploi et aux jeunes recherchant des ressources adéquates pour se lancer dans l’entreprenariat.

Considérant cette structure comme ‘’un précieux cadeau’’ offert aux jeunes en rapport à sa promesse de campagne relative à l’amélioration de leur condition de vie, le maire Djibo Nicolas invite la jeunesse à en faire bon usage.

