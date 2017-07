Côte d’Ivoire/ Une filière sport-étude bientôt ouverte dans un collège privé à Gagnoa

Gagnoa, 16 juil (AIP)- Une filière sport-étude sera bientôt ouverte au collège Georges Sand de Gagnoa, a annoncé, samedi, le promoteur du projet, Yves Djédjé, également fondateur de l’établissement.

Lors de sa présentation officielle au sein de son établissement, en présence du directeur régional des Sports et Loisirs et de son collègue de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle du Goh, M. Djédjé a fait savoir que dès la rentrée scolaire 2017-2018, l’établissement accueillera en classe de Sixième, la première promotion de 35 élèves, dans la filière sport-étude.

Il s’agira de la phase expérimentale, a-t-il ajouté. Yves Djedjé a précisé que chaque rentrée scolaire suivante verra l’arrivée d’une nouvelle promotion.

« Le foot ma passion, les études d’abord », est le thème d’un tournoi de football réservé aux pupilles (10 à 12 ans) qui servira de détection et d’encadrement des jeunes talents. L’objectif recherché est de permettre à ces jeunes, d’être de futurs athlètes professionnels, respectant l’éthique du sport, tout en leur donnant la possibilité d’une reconversion en fin de carrière.

L’établissement situé au quartier Garahio de Gagnoa, possède une superficie de réserve de plusieurs hectares, à même de réaliser des infrastructures sportives, a assuré Yves Djédjé.

Les résultats scolaires jusqu’en classe de troisième des 35 élèves de la première promotion sport-étude permettront d’établir une étude comparative avec les élèves des établissements ordinaires, a souligné le directeur régional des Sports et Loisirs, Anassé N’Cho.

« Merci pour avoir pensé à notre région pour ce projet », a renchéri la première autorité de l’Education dans le Goh, Silué Gozié, s’adressant au promoteur.

Il s’agit du second projet sport-étude à Gagnoa, après le collège Zadi dans la discipline du Handball, il y a quelques années, apprend-on.

