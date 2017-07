Côte d’Ivoire / Une entreprise de vente directe reconduit son partenariat avec Manchester City Football Club

Abidjan, 13 juil (AIP) – L’entreprise de vente directe, QNET, a reconduit son partenariat avec l’équipe de la « Premier League » anglaise, Manchester City FC, pour trois années supplémentaires, en vue d’étendre et d’affirmer sa présence à l’international, tout en créant de nouvelles plateformes marketings.

« Nous sommes absolument ravis de poursuivre ce partenariat avec Manchester City FC. Nos deux marques entretiennent d’excellentes relations, et nous sommes sur la même longueur d’ondes, relever toujours plus de défis pour atteindre le succès. Le renouvellement de ce partenariat nous permet d’interagir toujours plus avec nos différentes communautés tout en maintenant des liens forts avec nos marchés phare en Asie, en Afrique, au Moyen Orient et en Europe », souligne le PDG de QNET, Trevor Kuna,

Pour le responsable des partenariats du club anglais, Damian Willoughby, ce partenariat marque « la croissance continue et durable et nous disposons tous deux de tous les outils pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans les années à venir. Le club débute une nouvelle saison très importante du championnat d’Angleterre, et nous avons donc une opportunité unique de créer des liens avec nos fans dans le pays et à l’international afin de créer tous ensemble des souvenirs inoubliables ».

