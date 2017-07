Côte d’Ivoire/ Une délégation canadienne à Ferkessédougou pour la concrétisation du PMI-DEL

Ferkessédougou, 12 juil (AIP)- Une délégation de la municipalité régionale de Comté d’Argenteuil, au Canada, a eu une séance de travail avec les autorités municipales, les associations de femmes et de jeunes de Ferkessédougou, dans le cadre de la mise en oeuvre du partenariat économique pour l’innovation en développement économique local (PMI-DEL).

Le PMI-DEL, selon l’information reçue du chargé de communication de la mairie de Ferkessédougou, est un programme du gouvernement canadien exécuté à travers la Fédération canadienne des municipalités internationales. Il vise à mettre en relation des leaders municipaux, des praticiens du développement économique et des acteurs privés du Canada avec leurs homologues des pays partenaires.

Trois communes du Nord ivoirien, dont Ferkessédougou ; en sont bénéficiaires.

Cette délégation conduite par le maire de la commune de Lachute, préfet suppléant du conseil de la municipalité de Comté d’Argenteuil Carl Péloquin, espère que ce partenariat sera bénéfique pour les populations ivoiriennes d’autant plus qu’il est axé sur l’autonomisation économique des jeunes et des femmes issus des milieux pauvres et fragilisés.

« Je me réjouis du fait que le PMI-DEL ait pris en compte Ferkessédougou, dans le cadre du choix des communes bénéficiaires », a affirmé Ouattara Blidia Alain, maire de Ferkessédougou.

