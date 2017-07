Côte d’Ivoire / Une coopérative agricole réalise un bénéfice de plus de 850 000 F CFA à Boundiali

Boundiali, 19 juil (AIP) – La Société coopérative « wopinin » des agriculteurs de Boundiali (COWABO) a réalisé un bénéfice de 861.376 F CFA au titre de l’année 2016, a-t-on appris lors de son assemblée générale ordinaire, tenue mardi à son siège au quartier Loworo de Boundiali, sous la conduite du président Koné Nibongo.

La coopérative a produit pour la campagne coton 2015-2016, 487 000 kg sur 541 hectares et 283 000 kg de maïs sur 81 hectares. Elle a rencontré des difficultés dans la mise en place de la culture du haricot, liées au phénomène du changement climatique et à la mise en place tardive des intrants. Elle a aussi été confrontée à des problèmes de stockage de maïs à cause d’un déficit de magasin. Aussi, déplore-t-on, un manque « de l’esprit coopératif » au sein du groupement.

En matière de perspective, la coopérative COWABO veut augmenter le nombre de ses adhérents et modérer les superficies cultivées afin de les entretenir au mieux pour obtenir de meilleurs rendements. Elle envisage de redynamiser la production de coton et veut acquérir un terrain pour bâtir un siège et poursuivre la diversification de la production des produits agricoles avec le haricot, le soja, et l’arachide.

L’Assemblée Générale a discuté, analysé et adopté le programme d’activités 2017 et le budget afférent qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 13. 783 734 F CFA, apprend-on.

