Côte d’Ivoire/ Une cimenterie change l’enseigne de ses franchises

Abidjan, 14 juil (AIP)- Les franchises du groupe LafargeHolcim seront désormais identifiables sous la même enseigne « binastore » à partir de mi-juillet et ce jusqu’à la fin du mois d’aout, en remplacement à PROCIM, a-t-on appris dans un communiqué parvenu vendredi à l’AIP.

La cimenterie indique, en outre, qu’elle offrira ainsi un plus large éventail de services pour ses clients avec une gamme de produits étendue, un support technico-commercial, un paiement facile et diverses solutions adaptées aux besoins des franchisés et de leurs clients.

Jusqu’en fin d’année, la Côte d’Ivoire devrait compter 250 points de vente « binastore », révèle la note.

