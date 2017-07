Côte d’Ivoire / Une brochette d’artistes pour un top départ des vacances en fanfare

Abidjan, 17 juil (AIP) – La société de téléphonie mobile MTN entendant remercier ses jeunes abonnés pour leur fidélité a décidé de leur offrir une entame de vacances en fanfare avec un festival de musique auquel a pris part une brochette d’artistes nationaux et internationaux en vogue du moment.

Le stade de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody a accueilli la fête baptisée « MTN Fest’Zik . Les jeunes élèves et étudiants ne boudant pas leur plaisir ont pris d’assaut les lieux et ont vibré, tout le long du week-end (vendredi-samedi-dimanche), au rythme d’un cocktail explosif et enivrant de sonorités urbaines.

Zouglou et Coupé décalé ivoirien, Naija musik, pour ne citer que ces rythmes, étaient de la fête animée par une soyeuse sélection avec pour têtes d’affiche des célébrités comme Runtown, Chidinma, Locko, WizzBoy, Mani Bella, Kedjevara, Shado Chris, MC One, Zouglou Makers.

Selon le directeur général de MTN, Freddy Tchala ce festival a été organisé pour remercier les abonnés de leur fidélité au réseau et partager leur passion de la musique.

Un village gastronomique a été crée pour la circonstance afin d’abreuver et de restaurer les festivaliers. Plus de 8000 amoureux de musique ont pris part à ce show inédit, note-t-on.

