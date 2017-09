Côte d’Ivoire: Une brigade de lutte contre le swollen shoot installée à Daloa

Daloa, 20 sept (AIP) – Une brigade de lutte contre la maladie du swollen shoot, baptisée « Brigade swollen shoot » et dirigée par le délégué régional du Conseil café-cacao du Haut Sassandra, Amon Guy Roger, a été installée dans la région pour faire appliquer les mesures d’arrachage des cacaoyers infectés, mardi, lors d’un atelier de sensibilisation des producteurs de Daloa sur le swollen shoot, communément appelé le « Sida du cacaoyer ».

Il s’agira pour cette brigade de sensibiliser les producteurs réticents sur la nécessité d’appliquer les méthodes de lutte contre le swollen shoot, de régler les problèmes de conflit qui peuvent subvenir lors de l’arrachage des plants infectés, d’adresser des demandes d’arrachage forcé au préfet de région et de faire exécuter la décision d’arrachage forcé avec l’appui de la gendarmerie sur autorisation du préfet.

Cette brigade, financée par le Programme national de lutte contre la maladie du swollen shoot, est composée de quatre agents assermentés du conseil et deux autres membres.

La brigade sera soutenue dans sa mission, en cas de besoin, par l’assistance du préfet de la région, du directeur régional de l’Agriculture et du développement rural, et l’assistance technique de l’ANADER et des forces de sécurité.

La mise en place de cette brigade a été décidée par l’arrêté interministériel n°585/MINADER/MEMIS/MPRCD du 15 septembre 2016 fixant la procédure d’arrachage des plants de cacaoyers infectés par la maladie du swollen shoot et les modalités de l’assistance à la replantation.

La maladie du swollen shoot connait une recrudescence en Côte d’Ivoire depuis 2003. Un programme national de lutte contre cette maladie a été élaboré et exécuté en trois phases, notamment de 2008 à 2010, de 2010 à 2013 et de 2014 à 2017 avec l’appui financier apporté par la filière café-cacao, signale-t-on.