Côte d’Ivoire: Un taux de 25 % d’abandon d’écoles dû au manque de repas à midi (Enquête)

Korhogo, 18 sept (AIP) – Près de 17 000 enfants parcourent entre trois et cinq kilomètres chaque matin pour se rendre à l’école dans la région du Poro et 25% d’entre eux jettent l’éponge avant la fin de leur cycle à cause de la faim, selon les enquêtes du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Selon le sous-directeur du programme intégré et de pérennisation des cantines scolaire, Fokouo Kouadio, qui a révélé ces informations lors d’une cérémonie d’inauguration de cantine scolaire, samedi, à Péguékaha, près de Sinématiali, la plupart de ceux qui s’accrochent, rejoignent souvent leurs parents aux champs les midis pour manger et ne reviennent pas aux cours les après-midis.

Cette situation ne favorise pas la réussite scolaire, a regretté M. Fokouo, qui note que près de la moitié des écolières soumises à cette situation redoublait leur classe.

« Pour que les enfants réussissent, il faut qu’ils mangent bien », a-t-il poursuivi, en justifiant l’intérêt du gouvernement pour les cantines scolaires dont le nombre est passé de 277 en 1999 à près de 5500 à ce jour.