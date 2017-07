Côte d’Ivoire / Un site internet de promotion de la culture de l’Iffou bientôt disponible

Abidjan, 18 juil (AIP) – Le député de Daoukro et N’Gattakro (Sous-préfectures et communes) Akoto Olivier, a annoncé lors du bilan du Festival international de la culture et des Arts de Daoukro (FICAD), le lancement d’un site internet pour promouvoir la culture et le tourisme dans la région de l’Iffou.

Le site www.ficad.ci sera lancé au mois de septembre prochain a précisé M. Akoto lors d’une conférence de presse samedi au Plateau-Dokui.

Le commissaire général du FICAD a également plaidé pour un appui institutionnel en vue de soutenir le festival, « vitrine culturelle et touristique en Côte d’Ivoire ». « Nous souhaitons que les ministères de la Culture et du Tourisme soutiennent véritablement cette initiative qui depuis 13 ans reste l’un des festivals qui a tenu ses promesses à l’intérieur du pays. », a-t-il déclaré.

La 14e édition du festival international de la culture des et des Arts de Daoukro (FICAD) aura lieu du 24 mars au 02 avril 2018 et mettra l’accent sur le cinéma et la promotion de l’eau potable dans la région de l’Iffou, a-t-il indiqué.

