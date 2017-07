Côte d’Ivoire/ Un responsable de développement économique canadien apprécie les atouts économiques de la ville de Korhogo

Korhogo, 13 juil (AIP) – Le coordonnateur au développement économique à la Municipalité régionale du comté (MRC) Marguerite-d’Youville (Canada), Bruno Lavoie, a confié mercredi à la presse, que la commune de Korhogo dispose d’un « énorme potentiel » et que ses autorités sont animées d’une « volonté de faire des choses ».

Membre d’une forte délégation d’acteurs municipaux canadiens séjournant depuis dimanche dans la ville pour le démarrage des partenariats municipaux pour l’innovation en développement économique local (PMI-DEL), M. Lavoie a eu l’occasion de rencontrer de nombreux acteurs et personnalités intervenant dans le développement économiques et social de la région du Poro.

« La commune de Korhogo est en pleine croissance, en plein dynamisme. Il y a un énorme potentiel et surtout nous avons constaté une volonté de faire des choses pour aller de l’avant », a déclaré M. Lavoie, se disant « énormément interpellé » par ce constat.

L’œil du technicien canadien en développement économique a toutefois repéré « des besoins » subsistant qu’il « pense » pourvoir combler dans le cadre du partenariat qui vient d’être établi entre la MRC Marguerite-d’Youville et la municipalité de Korhogo.

Il n’a pas précisé la nature de ces besoins, mais s’est contenté d’indiquer que le partenariat pouvait prendre différentes dimensions. « Un partenariat ça peut prendre différentes dimensions. Ça peut être un partenariat en termes de formation, de requalification de la main-d’œuvre ou un partenariat économique avec des relations d’affaires, des échanges commerciaux, des délocalisations d’entreprises qui viennent investir ici, qui créent de l’emploi et de la richesse », s’est-il borné à dire.

La forme définitive et les orientations du PMI-DEL devraient être connues vendredi, au terme d’un atelier qui se tient depuis mercredi, à Korhogo même.

Dans son principe, le PMI-DEL est un programme canadien de partenariats commerciaux par lequel des MRC canadiennes sont jumelées à des communes de pays moins développés. Il intègre un volet formation à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Il est mis en œuvre en Côte d’Ivoire grâce à la collaboration entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (Uvicoci). La structure ivoirienne a choisi les villes de Korhogo et de Ferkessédoudou pour la phase de démarrage de ces partenariats. Ces deux villes seront ainsi respectivement jumelées avec la MRC Marguerite-d’Youville et celle d’Argenteuil.

(AIP)

kaem/fmo

Source: AIP