Côte d’Ivoire: Un présumé assassin arrêté quelques minutes après son forfait à Vavoua.

Vavoua, 26 sept (AIP)-Le présumé assassin Kéita Aboubakar (25 ans d’âge) a été déniché lundi par la police à Vavoua après l’assassinat du nommé Yacou, conducteur d’une charrette par les hommes du commissaire Hilaire Koko, chef de service de la police du commissariat de la dite localité.

En effet, après la nouvelle de l’assassinat de Yacou, un jeune s’est présenté au quartier Cocotier avec une plaie fraîche à la jambe droite. Pendant que son frère menuisier qui travaillait dans une cour s’apprêtait à lui administrer une décoction de feuilles sur cette plaie, ce jeune homme a demandé à partir.

Ainsi, malgré le sang coulant le long de sa jambe, Kéita Aboubakar a pris le large. Juste après son départ, arrive la police qui a suivi les traces de son sang pour repérer l’indélicat. Des jeunes de la ville ont alors décidé de faire, avec la police, la fouille qui a conduit à mettre la main sur ce présumé assassin du conducteur de charrette, Kéita Aboubakar, dans une maison inachevée.

Très heureux de cette action des jeunes, le commissaire de police a salué la population pour leur collaboration. «La population a bien collaboré et cela a facilité notre travail. C’est ce qu’on demande à cette population afin de rendre le travail de la police plus aisé et plus efficace», s’est réjoui le commissaire Hilaire Koko.

Koko a également lancé un appel aux jeunes et à toute la population de Vavoua pour donner des informations fiables et vérifiables aux policiers afin que ceux-ci les protègent mieux.