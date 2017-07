Côte d’Ivoire/ Un nouveau mécanisme pour l’effectivité de la libre circulation entre Etats au sein de l’espace CEDEAO

Abidjan, 18 juil (AIP)- La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) expérimente un nouveau mécanisme, pensé pour favoriser la mise en œuvre effective des engagements pris par les états membres quant à la liberté de circulation des personnes et des biens au sein de l’espace.

Dénommé « mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-Etats, de personnes et de biens au sein de la CEDEAO », le programme a été officiellement lancé, mardi, à Abidjan, à la représentation locale de l’organisation, en présence notamment du commissaire en charge du commerce, des Douanes et de la libre circulation, Laouli Chaibou.

Ce programme vise à faciliter le passage aux frontières terrestres des personnes avec des documents de voyage reconnus à tous les postes de contrôle tout en garantissant des déplacements plus sûrs. Il s’agit concrètement de gérer la circulation des bus inter-Etats avec des contrôles centralisés en gare de départ par la police, la gendarmerie et la douane pour ainsi éviter les fouilles et autres vérifications interminables aux frontières avec leur lot d’abus.

« Il (le mécanisme) doit permettre que la circulation inter-Etats des véhicules de transport de personnes et de biens se déroule dans des conditions optimales et produise les meilleures résultats, notamment pour ce qui est de l’impact positif que la mobilité des personnes peut avoir sur le développement économique de la région », a souligné le représentant résident de la CEDEAO, Babacar Carlos M’baye.

La Côte d’Ivoire a d’abord éprouvé le programme qu’elle a conçu. Le pays a, par la suite, soumis sa trouvaille à la CEDEAO qui l’a expérimentée dans sept autres Etats membres (en plus de la Côte d’Ivoire) à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo.

« A partir du moment où les chances de succès se sont avérées importantes, la CEDEAO a considéré qu’il faut élargir ce mécanisme au niveau des 15 états membres », a signifié le commissaire Laouli Chaibou, lors de la cérémonie de lancement, rappelant le rôle majeur de la liberté de circulation dans la réalisation de l’ambition de passer d’une CEDEAO des Etats à une CEDEAO des peuples.

« Toutes les dispositions qu’on peut prendre relativement à l’intégration, tous les investissements qu’on peut faire, tous les protocoles qu’on pourra signer resteront inutiles si les citoyens ne peuvent pas circuler librement d’un pays à l’autre », a-t-il noté.

Représentant le ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, son directeur de cabinet adjoint Stéphane Aka Anghui, a traduit le « fort engagement » de la Côte d’Ivoire, qui en assure la coordination, à faire en sorte que le mécanisme marche.

La cérémonie de lancement du projet a enregistré la participation d’un grand nombre d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre. Le « mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-états, de personnes et de biens au sein de la CEDEAO » bénéficie de l’appui de partenaires au développement dont l’Agence suisse pour le développement et la coopération.

