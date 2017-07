Côte d’Ivoire / Un homme condamné à six mois de prison pour avoir battu la veuve de son frère

Bouna, 12 juil (AIP) – Ouattara Gaoussou, 47 ans, a été condamné à six mois de prison, mercredi, par le tribunal civil de Bouna pour avoir battu l’épouse de son défunt grand-frère, avant de la chasser de la maison dans laquelle elle vivait avec son fils.

Dame Ouattara Aïssata observait le veuvage en famille dans la maison de son mari. Une présence qui semblait déranger Ouattara Gaoussou, voulant absolument récupérer et exploiter cette maison à d’autres fins.

Se préparant à aller prendre ses marchandises à la gare routière, dame Ouattara Aïssata rencontre au seuil sa porte son beau-frère qui lui réclame avec une extrême sévérité, les clés de la maison.

Ayant refusé, l’homme se jette sur la veuve, lui administrant de violents coups de poings et de pieds. Dans sa fureur, il arrache la porte principale et change le même jour toutes les serrures de la maison, laissant à la rue la veuve et son fils.

Interrogé à la barre de la section du tribunal civil de Bouna, Ouattara Gaoussou a dit regretter son acte. Il a présenté des excuses à sa belle-sœur et au juge-président, tout en leur promettant de ne plus jamais agir de la sorte.

Il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 50.000 F CFA. Gaoussou a enfin invité la veuve à regagner le domicile de son défunt mari.

