Côte d’Ivoire/ Un centre de collecte et de groupage de vivriers et maraîchers ouvert à Kanawolo (Niakara)

Niakara, 18 juil (AIP)- Le Groupe d’intérêt économique « GIE », en partenariat avec l’Association pour le développement des cultures vivrières intensives (ADCVI), ont ouvert vendredi un centre de collecte, de groupage et de commercialisation de produits vivriers et maraîchers à Kanawolo, village carrefour à 15 Km au Nord de Niakara, a constaté l’AIP sur la place.

Selon le responsable départementale du ministère de l’Agriculture et Développement rural (MINADER) à Niakaramandougou, Solama Touré Nah Bintou, ce site de chargement et de déchargement de produits vivriers et maraîchers, véritable marché de gros contribuera à améliorer la production locale avec pour effets induits l’autonomisation des acteurs du vivrier et du maraîcher, notamment les femmes.

En marge de cette cérémonie d’ouverture, l’ADCVI qui bénéficie de plusieurs sites de production de vivriers et de maraîchers dans le Nord ivoirien, dont celui de Nangogo (Sinématialy, région de Tchologo) a procédé à l’installation légale de l’association des commerçantes de produits agricoles de Kanawolo, dénommée » KATAHAMNA » à travers le regroupement des actrices en société coopérative.

