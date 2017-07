Côte d’Ivoire/ Un camp de jeunes leaders pour promouvoir la démocratie se tient à Abidjan

Abidjan, 13 juil (AIP)- L’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire organise du jeudi au vendredi à Abidjan un camp technologique régional pour promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et la transparence à travers les TIC.

« Ce camp s’inscrit dans le cadre des priorités des USA en Côte d’Ivoire pour promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et la transparence en renforçant les institutions à tous les niveaux, en nous appuyant sur les aspirations des citoyens pour une gouvernance plus ouverte et responsable », a indiqué le conseiller de la diplomatie publique à l’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Daniel Langenkamp.

« L’ambassade poursuit un double objectif en soutenant ce camp. Celui de soutenir le développement de réseaux nationaux et régionaux y compris les membres du réseau du YALI et les jeunes leaders de la société civile compétents dans le domaine de la technologie et qui l’utilisent pour promouvoir la bonne gouvernance. Le 2e objectif est de créer un réseau entre vous pour appuyer la transparence et la bonne gouvernance », a-t-il ajouté.

Au cours de ces deux jours, des formateurs animeront des séances pour « élaborer des stratégies pour mener une campagne efficace sur les réseaux sociaux, apprendre les techniques pour promouvoir la transparence et mobiliser les communautés en vue d’exploiter efficacement la technologie pour un changement positif ».

Placé sous le thème « Renforcement de la démocratie, la gouvernance et la transparence à travers les TIC », ce camp rassemble une cinquantaine de jeunes leaders âgés de 18 à 35 ans issus de quatre pays d’Afrique de l’Ouest dont la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée Conakry.

