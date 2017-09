Côte d’Ivoire: Un atelier sur la libre circulation se tient à Accra

Abidjan, 18 sept (AIP)-La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) va organiser de jeudi à vendredi, un atelier de réflexion à Accra (Ghana), sur la libre circulation de véhicules de transports inter-états, de personnes et de biens en Afrique de l’Ouest, selon un communiqué transmis à l’AIP lundi.

Cette rencontre aura pour but d’élaborer et adopter les modalités opérationnelles du mécanisme aux niveaux national et régional en vue de mettre fin aux tracasseries dont sont victimes les voyageurs le long des routes et aux frontières plus de 40 ans après la création de la CEDEAO et près de 40 ans après l’adoption d’un protocole sur la libre circulation.

Cet atelier qui va voir la participation des délégués de huit Etats membres pilotes du mécanisme régional, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo, permettra également aux parties prenantes de parvenir à un consensus sur le mode de production et de distribution, par tous les États membres pilotes, des documents de cet outil d’intégration sous régionale qu’est le mécanisme précité.