Côte d’Ivoire/ Un 2nd mandat pour la présidente pour la Mutuelle des agents du conseil régional de la Marahoué

Bouaflé, 13 juil (AIP)- La candidate Doukouré Cowppli Bony Jacqueline a été élue pour un second mandat présidente de la Mutuelle des agents du conseil régional de la Marahoué (MACREM), jeudi à Bouaflé, lors de la première assemblée générale élective de cette association.

« Je vous invite à partager vos connaissances, vos expériences et rayonner votre savoir-faire car le vécu d’un membre de notre mutuelle est la plus belle richesse que cette mutuelle puisse posséder », a lancé Mme Doukouré aux adhérents. Elle a remercié par la même occasion, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Koffi Diby, pour son soutien.

Mme Doukouré, par ailleurs, chef de service de la Coopération décentralisée de la Francophonie et des relations avec la tutelle, s’est félicitée de sa réélection et a indiqué qu’elle poursuivra les projets initiés durant ses trois années de mandat. Il s’agit, entre autres, de l’opération « Un agent, un terrain » qui consiste à permettre aux agents de la MACREM d’acquérir un lot.

« Les démarches sont en cours et je suis convaincue que l’opération connaîtra dans les prochains jours un dénouement heureux », a-t-elle rassuré, se félicitant du bon fonctionnement de l’Assurance maladie qui fait la fierté de la mutuelle.

La MACREM a enregistré au 30 juin, un excédent de plus d’un million de francs CFA. Créée en 2014, elle compte 55 membres. Sa mission est de contribuer au renforcement de la cohésion, de la confraternité et de l’entraide entre les agents.

(AIP)

zaar/cmas

Source: AIP