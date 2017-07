Côte d’Ivoire/ Trésor: le SYNATRESOR ne se reconnait pas dans la grève (SGA)

Abidjan, 14 juil (AIP)- Le secrétaire général adjoint (SGA) du Syndicat des agents du Trésor public de Côte d’Ivoire (SYNATRESOR), Bouadi Béda a signifié que son organisation « ne se reconnait pas dans ce mouvement d’humeur » dans la supposée grève lancée par l’Organisation syndicale des agents du Trésor (OSAT-CI).

« Le SYNATRESOR, selon son SGA, ne se reconnait pas dans ce mouvement d’humeur et a appelé ses militants à rester à l’écoute des instructions du bureau exécutif de leur syndicat. Le SYNATRESOR décline sa responsabilité vis-à-vis de ses militants qui se laisseraient induire en erreur par un quelconque syndicaliste », précise un communiqué de la direction générale du Trésor et de la Comptabilité parvenu jeudi à l’AIP.

Par ailleurs, Bouadi Béda a rappelé aux secrétaires de sections présents, la volonté renouvelée de la direction générale à accorder une oreille attentive aux requêtes de l’ensemble des syndicats.

« A aucun moment, le directeur général du Trésor et de la Comptabilité n’a affiché un quelconque refus de discuter avec le corps syndical. Mieux, toutes les questions soulevées ont trouvée des solutions avec l’ensemble des syndicats dans le cadre de la plateforme de concertation et seront mises en œuvre selon une programmation concertée entre les syndicats et la direction générale », soutient-il.

Le SGA du SYNATRESOR a appelé les militants à la sagesse et surtout à relayer ses propos auprès de tous les militants et au-delà à l’ensemble des agents du Trésor public.

