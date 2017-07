Côte d’Ivoire/ Théophile Ahoua N’Doli, un  éminent économiste a la tête de l’Inspection générale d’Etat (Portrait)

Abidjan, (AIP) – M. Théophile Ahoua N’Doli, nommé le 14 juillet 2017 par le président de la République Alassane Ouattara au poste d’Inspecteur général d’Etat avec rang de président d’institution de la République, est un grand commis de l’Etat, un brillant économiste qui a tout récemment écrit un livre de référence « Le Réveil de l’Eléphant d’Afrique » ( Harmattan Côte d’Ivoire en 2 tomes), un éminent universitaire et professeur d’économie (Université d’Abidjan, puis de Clermont Ferrant en France).

Docteur d’Etat, il a occupé de hautes fonctions à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Au sein de l’appareil étatique et gouvernemental, M. Ahoua N’Doli a été Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan de 1990 à1993, puis Directeur de Cabinet du Premier Ministre, avec rang de ministre (participant aux conseils des ministres) de 1993 à 1996 avant d’être lui-même nommé Ministre du Plan, de l’Industrie et du Tourisme de Janvier 1996 à Décembre .

D’août 2011 à novembre 2012, il a encore occupé les fonctions de Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères, puis du Premier Ministre, Ministre des Finances, de l’Economie et du Budget de novembre 2012 à janvier 2017 et, depuis janvier 2017, du Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan.

Au plan continental, Théophile Ahoua N’Doli a été le premier président de la Commission Economique et Sociale de l’Ex-OUA (Organisation de l’Unité Africaine) devenue l’Union Africaine et gouverneur suppléant à la Banque Mondiale et à la Banque Africaine de Développement.

C’est donc un haut cadre de l’Administration, publique et privée, nationale et internationale, un économiste averti, un homme d’Etat de grande envergure qui est ainsi promu au rang de Président d’institution de la République en sa qualité d’Inspecteur général d’Etat.

Source : Yao Noël

(AIP)

Source: AIP