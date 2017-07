Côte d’Ivoire-Social/ Un changement de mentalité prôné pour résoudre les problèmes  liés au handicap

Abidjan, 12 juil (AIP)- Les personnes en situation de handicap estiment qu’un changement de mentalité au sein des familles, de la communauté et de la société pourrait contribuer à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vécu quotidien, notamment ceux relatifs à leur insertion professionnelle.

Le vice-président du groupement pour l’insertion des personnes handicapées de Côte d’Ivoire, Jean Claude Adépo, l’a exprimé, mercredi, à l’université Félix Houphouet Boigny, à l’occasion d’une conférence visant à sensibiliser le monde universitaire sur la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).

« La société doit évoluer et lever toutes les barrières et contraintes qui limitent la participation des personnes handicapées au développement en faisant des adaptations adéquates », a-t-il fait valoir, soulignant que la conférence sur le thème « La CDPH, outil de promotion des personnes handicapées en milieu universitaire » jette les bases d’une campagne de sensibilisation sur la problématique du handicap et fournira des outils pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, fait-on savoir.

La conférence a été organisée par le groupement pour l’insertion des personnes handicapées de Côte d’Ivoire en partenariat avec Usaid-Projustice, un programme pour le renforcement du système judiciaire ivoirien.

