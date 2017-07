Côte d’Ivoire/ Siki Blon Blaise satisfait de la tournée de mobilisation et d’information du RDR dans le Kabadougou

Odienné, 15 juil (AIP)- Chef d’une mission d’information et de mobilisation des militants du Rassemblement des républicains (RDR), le député de Man, Siki Blon Blaise, s’est dit satisfait de la mobilisation des militants à Séguélon, Madinani, Gbéléban et Samatiguila, dans la région du Kabadougou.

« Je retourne satisfait de la mobilisation de nos militants. Partout où je suis passé à Séguélon et Madinani jeudi. Gbéléban et Samatiguila vendredi. Nous avons noté, avec satisfaction, la mobilisation de nos militants. Ils sont sortis spontanément nous écouter, malgré les mauvaises langues qui prétendent que nos militants sont découragés et démobilisés », s’est réjoui, vendredi, Siki Blon Blaise au terme de deux jours de tournée.

Il a dénoncé ceux qui proclament que le RDR a abandonné ses militants de base et que le président Alassane Ouattara n’a pas satisfait les attentes des militants.

Pour lui, Alassane Ouattara a « transformé » la Côte d’Ivoire et réalisé tous ce qu’il a promis pendant ses campagnes électorales. C’est « un homme de parole », car, ce qu’il dit, il le fait, selon le député Siki Blon Blaise.

Depuis son premier mandat, il a engagé des grands chantiers de bitumage de routes, de construction de pont. Il a entrepris une vaste opération d’électrification de plusieurs villages, et travaille à remettre les ivoiriens au travail, a énuméré l’élu politique, rassurant qu’il va laisser la Côte d’Ivoire dans les mains de quelqu’un qui peut poursuivre le travail entamé.

