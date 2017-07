Côte d’Ivoire / Signature d’une ligne de crédit de 25 milliards FCFA pour soutenir les échanges commerciaux

Abidjan, 12 juil (AIP) – Les Directeurs généraux de Proparco, Grégory Clemente et d’Ecobank Côte d’Ivoire, Charles Daboiko ont signé mardi à Abidjan une ligne de garantie de trade finance d’un montant de 50 millions de dollars, soit 25 milliards F CFA.

Cette garantie vise à soutenir les échanges commerciaux entre les pays africains et européens en augmentant la capacité de financement d’opérations d’import/export de quatre filiales africains du groupe panafricain (Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée et Mali) auprès d’Ebi Sa (filiale française d’Ecobank).

Selon le Directeur général de Propoco, en garantissant les crédits documentaires ouverts par quatre filiales d’Ecobank en Afrique de l’ouest, sa structure facilitera les opérations de commerce international financé par le groupe et enrichit sa palette d’instruments financiers.

«La mise en œuvre d’un projet pilote de trade finance figurait parmi les objectifs que s’est fixée Proparco dans sa stratégie 2017-2020 pour répondre aux besoins de ses clients. Nous sommes heureux de réaliser notre première opération de ce pays avec Ecobank, un partenaire de longue date et une référence du secteur bancaire en Afrique », a-t-il indiqué.

Pour le Directeur général d’Ecobank Côte d’Ivoire, cette opération de financement répond à la volonté du Groupe d’accroître ses activités. «Elle s’inscrit dans la continuité d’un partenariat long et bien établi entre Propaco et Ecobank dans le cadre de la démarche de soutien à la croissance du groupe bancaire panafricain de premier plan», a précisé Charles Daboiko.

Grégory Clemente a profité de ce déplacement pour rencontrer des acteurs du secteur privé ivoirien actifs dans l’agro-industrie, la distribution, l’immobilier, le bâtiment et les travaux publics et les services financiers.

Filiale de l’Agence française développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco est présent en Côte d’Ivoire depuis sa création en 1977. Parmi les plus récentes opérations dans le pays figurent des interventions dans les infrastructures aéroportuaires et énergétiques (aéroport international d’Abidjan, centrale thermiques d’Azito et Ciprel), dans le secteur du ciment (Limak), dans le secteur de l’agro-industrie (sucrivoire, Palmci, Olam) mais également dans le secteur bancaire.

(AIP)

bsp/kam

Source: AIP