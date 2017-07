Côte d’Ivoire / Sidi Touré lance un programme d’insertion en faveur de personnes de plus de 40 ans

Abidjan, 12 juil (AIP) – Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi et du Service Civique, Sidi Tiémoko Touré, a procédé mardi à Abidjan, au lancement d’un programme d’insertion en faveur des personnes âgées de plus de 40 ans sans emplois, licenciés pour motif économique et dont les profils sont éloignés des opportunités d’emploi salarié, la possibilité d’exercer une activité génératrice de revenus leur permettant une socialisation et une autonomisation.

Selon Sidi Touré, ce programme dénommé programme de promotion des seniors dont 300 personnes vont bénéficier cette année et 1000 personnes sur les trois années à venir, sera accompagné par l’institution financière, MIMOYE FINANCE à hauteur de 17 millions de Francs CFA.

Le programme de promotion des seniors a été développé et mis en oeuvre par l’agence emploi jeunes, note-t-on.

