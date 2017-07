Côte d’Ivoire/ Sept millions FCFA emportés dans l’attaque du domicile d’un opérateur économique à Tiassalé

Tiassalé, 17 juil (AIP) – Hassane Ouandé, opérateur économique de son état, a reçu dans la nuit de samedi à dimanche deux visiteurs indélicats dans sa cour familiale sise au quartier François Kadjo de Tiassalé qui ont emporté la somme de 7,5 millions de francs CFA.

En effet, vers 2H, le chef de famille et sa femme sont réveillés par des coups assourdissants de pioches et de haches sur sa porte. Sous la menace de deux armes de guerre de type AK 47 (dont plusieurs douilles jonchaient le sol à notre passage), les bandits tirent des coups de feu en l’air en intimant l’ordre au chef de famille de sortir, et même en direction de son jeune frère qui a tenté d’ouvrir sa porte.

Celui ci, sans résister, leur ouvre la porte. Une fois à l’intérieur, les bandits encagoulés qui le connaissent certainement, lui exigent l’argent de l’opération financière qu’il a effectuée dans le courant de la journée à Abidjan.

Sans hésiter, l’homme leur remet un peu plus de 7,5 millions de francs CFA, représentant le reliquat de la dite opération. Non satisfaits, les bandits le font coucher sur sa terrasse et, sous le regard apeuré de son épouse, passent sa chambre au peigne fin, en vain.

Ainsi, après une trentaine de minutes de fouille infructueuse, ils arrachent le téléphone portable de l’épouse et s’évanouissent dans la nature. La police, arrivée une bonne heure après le départ des bandits, a constaté les faits et ouvert une enquête.

Il faut dire que dans la même nuit, une tentative de vol a été signalée dans une cave, non loin de la gare routière.

(AIP )

kd/bsp

Source: AIP