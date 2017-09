Côte d’Ivoire: Revenus de la Mecque, 58 pèlerins musulmans célébrés à Séguéla

Séguéla, 25 sept (AIP) – De retour de la Mecque où ils ont accompli le pèlerinage en terre sainte musulmane, 58 fidèles ont été célébrés dimanche, par les populations de Séguéla (Centre-ouest) réunies sur le boulevard Alassane Ouattara du chef-lieu de la région du Worodougou.

« Le prophète Mahomet (SAW) a dit que lorsque des pèlerins sont de retour, cherchez à avoir leurs bénédictions parce qu’elles sont exaucées », a justifié l’un des membres du comité d’organisation, l’oustaze Souleymane Timité.

Cette année, 42 femmes et 16 hommes ont eu le privilège d’accomplir le cinquième pilier de l’Islam.

Pour la circonstance de cette célébration, les parents, amis et connaissances des nouveaux ‘’El hadj’’ et ‘’Hadja’’ ont pris d’assaut la quinzaine de bâches, avant que ces derniers ne fassent des bénédictions pour la cohésion sociale et le développement harmonieux du département de Séguéla ainsi que de la Côte d’Ivoire.

Les pèlerins sont magnifiés depuis des lustres à Séguéla. En 2016, ils étaient au nombre de 60, rappelle-t-on.