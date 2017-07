Côte d’Ivoire/ Réaménagement du gouvernement avec le rattachement du département du budget à la primature

Abidjan, 19 juil (AIP)- Le président de la République a procédé, mercredi, à un réaménagement de son gouvernement marqué notamment par le changement de portefeuille de personnalités déjà présentes au gouvernement et le rattachement du département du budget à la Primature.

Le secrétaire général de présidence de la République, Patrick Achi a communiqué, dans l’après-midi, la nouvelle nomenclature du gouvernement qui consacre le changement de poste du ministre Hamed Bakayoko qui devient le nouveau patron de la Défense. Il est remplacé au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité par le préfet hors grade Sidiki Diakité, jusque là préfet d’Abidjan. L’ex-ministre de la Défense, Alain Donwhai est lui passé aux Eaux et Forêts.

L’ex-département de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration a été scindé. La Fonction publique a été confié à l’ancien le ministre des Eaux et Forêts, Issa Coulibaly quand Pascal Abinan Kouakou hérite de ce qui est désormais le ministère de la Modernisation de l’administration et de l’Innovation du service public.

Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly assume également désormais la fonction de ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat. Un Secrétaire d’Etat a été nommé auprès de lui en charge du département en la personne de Moussa Sanogo.

L’ancien titulaire du poste, Abdourahmane Cissé a été nommé conseiller spécial auprès du président de la République. Le nouveau gouvernement tiendra son premier conseil des ministres cet après-midi.

