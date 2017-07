Côte d’Ivoire/ Présentation du premier film fiction réalisé à San Pedro 

San Pedro, 16 juil (AIP) – La maison de production Syd Pro a présenté officiellement samedi, au centre polyvalent Georges Sangaret de San Pedro, son tout premier film baptisé ‘’Coup de foudre à San Pedro’’, réalisé dans la cité balnéaire avec des acteurs locaux.

Le film, un long métrage de 1H30mn, a été produit et réalisé par un jeune cinéaste ivoirien, Soro Djibril. Il a été entièrement tourné dans la cité balnéaire avec 30 acteurs, sélectionnés sur place et formés par des encadreurs professionnels. Sa production a duré six mois, tournage et postproduction compris.

‘’De la prostitution au mariage’’, le slogan du film, l’œuvre s’inscrit dans un scénario relatant des tares de la société. Elle veut faire prendre conscience qu’il est possible de sortir d’une situation de perversité grâce à la volonté et la détermination. Comme l’a réussie l’héroïne du film », une jeune fille prostituée, encadrée par une proxénète qui refuse qu’elle s’affranchisse et change de vie pour aller vivre sa relation amoureuse avec un jeune cadre qui l’a sauvée une nuit des mains d’agresseurs.

A l’occasion de cette projection officielle, une conférence publique sur le thème ‘’Le cinéma et l’industrie du cinéma’’ a été animée par le réalisateur Koné Kobla, en présence de l’invité spécial, l’acteur Koné Maoula, révélée par la série télévisée Nafi. La cérémonie a eu le soutien de la mairie de San Pedro.

De samedi à dimanche, la population de San Pedro bénéficie de quatre projections du film, made in San Pedro, avant le démarrage de la caravane nationale pour le faire connaître du reste du pays.

(AIP)

jmk/cmas

Source: AIP