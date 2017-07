Côte d’Ivoire/ Plusieurs véhicules en situation irrégulière saisies par les Douanes ivoiriennes

Abidjan, 13 juil (AIP)- Cinquante véhicules, essentiellement de grosses cylindrées non immatriculées, ont été saisis par les Douanes ivoiriennes à Abidjan, a constaté l’AIP jeudi, à l’école des Douanes au Plateau où ces engins sont parqués.

Selon le colonel Palé Sib, inspecteur général adjoint des Douanes, ces véhicules ont été saisis dans le cadre d’une opération dénommée ‘’Sipilou’’ à Abidjan. Il a précisé qu’ils sont rentrés sur le territoire ivoirien par la voie terrestre et par le port.

«Nous avons remarqué qu’il y avait dans la circulation des véhicules qui n’avaient pas accompli toutes les formalités douanières. L’administration des Douanes a décidé de mettre un frein à ce désordre », a indiqué le colonel Palé.

Quant à la suite qui sera réservée à cette affaire, l’inspecteur des Douanes a révélé que tous les propriétaires des véhicules qui seront dans le faux s’acquitteront d’une amende avant d’entrer en possession de leur engin.

«Nous allons voir les différents dossiers parce que certains peuvent avoir des papiers et ceux qui sont dans le faux paieront une amende avant que le véhicule ne leur soit restitué pour la suite de la procédure. Le manque à gagner est énorme car ce sont des véhicules de valeur », a souligné Palé Sib.

L’autorité des services douaniers a également averti que pour une question de sécurité, l’opération »Sipilou » va se poursuivre à Abidjan et s’étendre à l’intérieur du pays.

«L’opération va se poursuivre. Tous les véhicules en situation irrégulière seront saisis et immobilisés par les services des Douanes. De plus en plus, nous avons remarquer qu’il y a des véhicules qui circulent librement sans être inquiétés. On ne peut pas laisser circuler un véhicule alors qu’il n’a pas rempli toutes les conditions. En tant qu’administration douanière, c’est de veiller pour que chaque véhicule qui rentre en Côte d’Ivoire, fasse l’objet de toute la procédure avant de se retrouver dans circulation », a prévenu l’inspecteur général adjoint.

(AIP)

Source: AIP