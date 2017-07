Côte d’Ivoire / Pas de prix d’excellence pour militaires et gendarmes en 2017

Abidjan, 12 juil (AIP) – Ni un gendarme, ni un militaire n’obtiendra de reconnaissance à l’occasion de la journée nationale du prix d’excellence 2017, a révélé, mercredi, le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné, informant de la date de tenue de l’événement fixée au 4 août prochain.

Au total 78 prix seront mis en compétition dont 75 seront effectivement remis. Trois notamment le prix d’excellence des armées et le prix d’excellence du glaive d’honneur de la gendarmerie ne seront pas décernés « pour des raisons parfaitement compréhensibles », a commenté M. Nabagné Koné.

L’année 2017 en Côte d’Ivoire a été secouée par des mutineries à répétition (en janvier puis en mai) de militaires sur fond de revendications pécuniaires. Le mouvement s’est étendu à la gendarmerie mais a toutefois fait long feu.

Remis au goût du jour en 2013, le Prix de l’excellence met en valeur des femmes et des hommes qui se sont distingués dans un domaine particulier au cours de l’année de célébration. Les meilleures élèves, travailleurs, sportifs et autres reçoivent en ce jour un prix de l’excellence matérialisé par un trophée, un diplôme signé du Président de la République Alassane Ouattara et une somme de 10 millions F CFA.

Le prix du meilleur aménageur foncier est le troisième qui ne sera pas décerné le 4 août.

Source: AIP