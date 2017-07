Côte d’Ivoire / Ouverture à Abidjan de la cinquième édition du festival de films coréens

Abidjan, 12 juil (AIP) – L’ambassadeur de la République de Corée en Côte d’Ivoire, Rhee Yong Il, a procédé mardi à Abidjan, à l’ouverture de la cinquième édition de films coréens.

Au cours de cette cérémonie, M. Rhee Yong Il, a expliqué que le festival de film coréen a pour but de faire mieux comprendre au grand public et aux professionnels du domaine du cinéma ivoirien la culture coréenne mais aussi à contribuer à amorcer des coopérations culturelles entre la Côte d’Ivoire et la république de Corée tout en promettant d’introduire en Côte d’Ivoire divers contenus culturels coréens à savoir le cinéma, la série télévisée et le documentaire.

Ce festival qui durera trois jours, va projeter trois différentes œuvres tels que le « Vétéran » un film d’action d’une durée de 124 minutes qui a fait le gros carton du cinéma coréen, « Miss Granny » un film de comédie d’une durée de 124 minutes qui a gagné un grand prix au festival du film international d’Okinawa et le « dernier train pour Busan un thriller d’une durée de 118 minutes qui a obtenu des critiques favorables au Festival de cannes 2016 et projeté dans huit pays en l’occurrence la France, les Etats-Unis et le Japon.

La Corée est le 7ème plus grand marché du film au monde avec 200 million de spectateurs coréen par an, note-t-on

(AIP)

sdaf/akn/kam

Source: AIP