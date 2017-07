Abidjan, 18 juil (AIP) – L’ancien inspecteur général d’Etat (IGE) sortant, Niamien N’Goran a indiqué s’inscrire dans un « esprit de responsabilités et devoir accompli », lors de la cérémonie de passation de charges avec son successeur, Ahoua N’Doli Théophile, mardi, à la salle de conférences de l’inspection générale d’état au Plateau.

» Nous exhortons chacun et chacune à poursuivre, dans le même esprit d’équipe et de collaboration, avec notre frère et ami Ahoua N’Doli. Le service de la nation ne s’autorise pas des états d’âme. Le devoir et le sens des responsabilités doivent être toujours notre boussole », a déclaré Niamien N’Goran, dans son allocution lors de cette cérémonie conduite par le ministre d’état auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Ahoussou Jeannot.

L’ancien locataire de l’inspection général d’Etat se dit fier d’avoir accompli sa tâche avec rigueur et dans le respect des règles de l’art. Il a salué la nomination de « son frère »Ahoua N’Doli, eu égard à » ses mérites et à son dévouement à la tache dans l’administration publique », a-t-il dit.

Exprimant ses remerciements au chef de l’état ivoirien, Alassane Ouattara, au président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié et au vice-président, Kablan Duncan pour « cette institution directement placée sous sa haute autorité », Ahoua N’Doli a révélé son projet de gestion.

» Je n’ai qu’une seule ambition, servir mon pays et contribuer modestement à la réalisation de la grande ambition du résident de la république, SEM Alassane Ouattara de faire de la Côte d’Ivoire , un pays émergent à l’horizon 2020″, a-t-il affirmé.

L’inspection générale d’Etat de Côte d’Ivoire est membre du Forum des inspections générales d’état d’Afrique (FIGE) dont elle assure le comité directeur depuis 2016. Elle a été choisie en 2012 pour abriter le siège de l’Institut de formation des inspecteurs et contrôleurs d’état (IFIGE) créé en 2013.

