Côte d’Ivoire/ MUGEFCI: les mutualistes de Toumodi crient leur ras-le-bol

Toumodi, 14 juil (AIP)- Les mutualistes de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire (MUGEFCI) ont crié leur ras-le–bol à Toumodi en demandant à leurs délégués de faire cesser les nombreuses tracasseries.

Invités mercredi par le délégué régional Julien Kouamé pour présenter sa candidature aux mutualistes, ces derniers ont saisi l’occasion pour décrier des actions de la mutuelle. Le grief le plus important est relatif à la gymnastique pour avoir un bon.

« Chaque jour, ce sont des innovations qui nous tombent dessus. Pour avoir un bon et aller prendre ces médicaments à la pharmacie, il faut se présenter en personne au bureau de la MUGEFCI muni de son ordonnance, faire remplir le bon, retourner chez le médecin pour qu’il signe le bon avant de se rendre à la pharmacie pour acheter les médicaments. Toutes ces tracasseries font que nous n’entrons pas en possession des médicaments pour nous soigner que tard dans la journée voir le lendemain », s’est plaint Tanoh N’guessan et l’ensemble des mutualistes présents.

Un autre point concerne les médicaments qui sont chaque fois retirés de la liste des produits à rembourser sans consultation préalable des mutualistes. Enfin, les mutualistes ont à l’unanimité décrié les nombreux problèmes de réseaux et surtout l’attitude désobligeante de l’agent MUGEFCI. « Le 1er mai devant le préfet, nous avons demandé son départ. Et nous attendons que cela soit fait le plutôt possible », ont insisté les mutualistes.

Pour toutes ces préoccupations, le délégué régional a indiqué qu’ils travaillent à trouver des solutions. « La MUGEFCI est notre maison à tous et c’est ensemble que nous mettrons fin à toutes ces tracasseries. J’ai remonté toutes vos préoccupations depuis 2013 où j’ai été élu délégué. Certaines ont trouvé solutions. Ainsi des pharmacies ont été agréées. Des mutualistes suspendus ont été réintégrés. Pour celles qui n’ont pas encore trouvé de solutions, nous y travaillons. Et j’attends votre suffrage pour continuer le travail entamé depuis quatre ans », a-t-il dit.

