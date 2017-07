Côte d’Ivoire/ MUGEFCI : Des agents de santé apportent leur soutien au candidat Mesmin Komoé

Abidjan, 17 juil (AIP)- Des agents de santé, représentant des associations du corps des métiers scientifiques et techniques, ont animé lundi, à Abidjan, une conférence de presse pour annoncer leur soutien à la candidature de Mesmin Komoé, à la présidence de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de santé de Côte d’Ivoire (MUGEFCI).

« A compter de ce jour, nous agents de santé, affirmons notre adhésion sans contrainte aucune, au groupe Solidarité-Espoir et à son candidat Mesmin Komoé. Oui, nous adhérons volontiers et en toute franchise et en pleine conscience au groupe Solidarité-Egalité », a déclaré l’oratrice principale Dr Laurence Assétou kamara, qui avait à ses côtés Koulaï Valentin et la Yao Diane.

Selon les conférenciers, Mesmin Komoé est un homme « intègre, dynamique et visionnaire » qui a déjà fait ses preuves partout il a exercé notamment au Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits (MIDD) et qu’il incarne la personne pour faire de la MUGEFCI, « une mutuelle modèle et bien organisée » au service des fonctionnaires.

Cela se justifie par sa vision innovatrice qu’il projette pour la mutuelle avec comme déclinaisons majeures la mise en place d’une carte à puce, une mutuelle ouverte à tous les adhérents, la prise en compte de tous les fonctionnaires y compris les fonctionnaires stagiaires, etc.

Sur la sortie dans un quotidien de la place du secrétaire général du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI), Ernest Atté Boka qui s’est engagé avec Soro Mamadou, l’actuel président sortant du conseil d’administration, Dr Kamara a répondu que « ses collègues ne sont pas obligés de respecter ses consignes de vote parce que « le temps du suivisme moutonnier est fini ».

L’Assemblée générale mixte et l’élection des membres du conseil d’administration et du comité de contrôle aura lieu le 10 octobre. Du 24 au 31 juillet, a eu lieu le dépôt de candidature de liste pour l’élection des délégués prévue se tenir le 10 septembre sur toute l’étendue du territoire national.

Trois candidatures sont déjà déclarées pour le poste du conseil d’administration. Il s’agit de Mesmin Komoé qui a assisté à la conférence de presse, de Soro Mamadou et de Kalilou fadiga.

