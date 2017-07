Côte d’Ivoire /Migration clandestine : l’appel de la présidente du REALIC à changer de mentalité

Daloa, 15 juil (AIP) – La présidente du Réseau ouest-africain pour la lutte contre l’immigration clandestine (REALIC), Florentine Djiro, a invité, vendredi à Daloa, les Africains à changer de mentalité et à comprendre que l’eldorado se trouve aussi en Afrique.

« Changeons de mentalité, on ne peut pas attendre les moyens. Pour la pauvreté, on ne doit pas braver sa dignité… En tant que Africains, vous pensez que ce sont les Blancs qui doivent trouver toutes les solutions ou que toutes les solutions se trouvent en Europe. Non, l’Afrique a besoin de se prendre en main », a indiqué aux jeunes Mme Djiro, lors du lancement officiel des activités du Réseau.

Pour elle, le changement doit partir de la cellule familiale, soulignant que la migration n’est pas seulement une question de pauvreté, mais surtout un effet de mode avec les réseaux sociaux.

Florentine Djiro a invité chacun des Ivoiriens à prendre son bâton de pèlerin pour lutter contre la migration clandestine qui doit commencer par la cellule familiale.

Quant au préfet de la région du Haut- Sassandra, Bako Digbé Anatole, il a appelé les jeunes à comprendre que l’on est mieux chez soit avant de promettre de rencontrer toutes les structures de lutte contre la migration clandestine à Daloa pour une lutte plus efficace.

Le Réseau ouest-africain pour la lutte contre l’immigration clandestine en Côte d’Ivoire est une organisation composée d’anciens travailleurs du système des Nations Unies.

Il s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la migration clandestine en menant des actions de sensibilisation des jeunes et des leaders communautaires sur les dangers liés à la migration illégale.

Des témoignages poignants sur les conditions difficiles des jeunes partis pour l’aventure passant par la Libye et l’Algérie ont été racontés par deux ivoiriens de Daloa revenus au pays grâce au gouvernement ivoirien.

(AIP)

Apk/kp

Source: AIP