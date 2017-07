Côte d’Ivoire/ Lutte contre la vie chère : Deux émissions sur Rti 1 pour sensibiliser les consommateurs

Abidjan, 19 juil (AIP)-Le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (PME) et le Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC) ont lancé mardi à Abidjan, à la diffusion de deux émissions télévisées sur la Rti1 en vue de sensibiliser les consommateurs sur le coût des denrées alimentaires.

Selon Dr Ranie-Didice Bah-Koné, responsable du secrétariat technique du CNLVC, l’une des émissions sera mensuelle et l’autre hebdomadaire.

La première émission dénommée ‘’le consommateur‘’ débute ce mercredi soir et dure 26 minutes. Cette émission a lieu tous les derniers mercredis du mois auprès le journal de 20 heures.

Elle est structurée autour de quatre grandes rubriques qui sont un sketch de trois minutes, un plateau d’experts pour répondre aux questions des consommateurs, un reportage sur le terrain et une rubrique ‘’consommez malin’’ pour partager des astuces de consommateur.

«La cible de cette production télé, c’est l’ensemble des consommateurs vivant sur le territoire ivoirien. Ainsi chaque mois, un thème découlant des principaux postes de dépenses des ménages en Côte d’Ivoire est retenu et développé autour de questions soulevées par les consommateurs durant la diffusion de l’émission », a précisé Dr Ranie-Didice Bah-Koné.

La seconde émission d’une durée de 3,5 minutes appelée ‘’c’est combien’’ sera diffusée tous les dimanches de la semaine et se tiendra après le journal de 20H.

Pour Dr Ranie-Didice Bah-Koné, ces émissions, vise à vulgariser les actions du CNLVC dont les organes viennent d’être mis en place par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, d’informer le grand public sur les mécanismes généraux du marché, aider à développer un comportement responsables et réfléchi dans les modes de consommation, vulgariser les dispositions législatives de protection du consommateur….

(AIP)

bsp/fmo

