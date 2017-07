Côte d’Ivoire/ L’ONI innove pour amener massivement les populations du Bas-Sassandra à faire leurs CNI

San Pedro, 18 juillet (AIP) – Le coordonnateur de l’Office national d’identification (ONI) du Bas-Sassandra (Sud-Ouest), Komano Herman, a expliqué lundi, à l’AIP que des innovations ont cours au sein de sa coordination pour amener massivement les populations, jeunes et adultes du Bas Sassandra, à se faire enrôler pour l’obtention de la Carte nationale d’identité (CNI).

Avant l’ouverture de la coordination ONI du Bas-Sassandra à San Pedro, en février 2017, les populations se plaignaient de la lenteur du processus d’obtention des CNI qui s’étendait sur six mois à un an. « Maintenant, explique Komano Herman, la stratégie mise en place permet aux populations d’avoir leurs CNI en un mois, car chaque deux semaines sont envoyées à Abidjan les données recueillies pour traitement, au lieu d’un à deux mois par le passé ».

Des SMS sont également envoyés au numéro de téléphone du requérant, afin qu’il parte retirer sa CNI dès que celle-ci est disponible. Plusieurs centres ONI sont, par ailleurs, progressivement ouverts dans les sous-préfectures pour se rapprocher des populations des trois régions couvertes par la coordination, à savoir San Pedro, Nawa et Gboklè.

Une autre innovation est une campagne de proximité, initiée les week-ends par le coordonnateur dans les espaces sonorisés, notamment dans les bars et maquis, pour y sensibiliser les jeunes à se faire établir la CNI. La coordination a réalisé en plus des spots audio et vidéo en français, kroumen, malinké, baoulé et nouchi, diffusés dans les gares des compagnies de transport et les grandes surfaces des villes du Bas-Sassandra.

Le dernier projet en cours, avec l’accord de la Direction régionale de l’éducation nationale (DREN) de San Pedro, vise un partenariat avec celle-ci, afin qu’à la prochaine rentrée des classes, les élèves de 16 ans et plus puissent se faire enrôler dans leurs écoles et obtenir leur CNI. Les frais d’établissement de la CNI pour tous requérants sont de 5000 FCFA, représentant le coût du timbre.

