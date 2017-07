Côte d’Ivoire/ L’Ong DDE-CI évalue l’aide apportée aux enfants en situation de handicap de Yamoussoukro

Yamoussoukro, 13 juil (AIP)-L’Ong Dignité et droit pour les enfants de Côte d’Ivoire (DDE-CI) a effectué mercredi une mission d’évaluation des résultats de l’aide apportée à trois enfants en situation d’handicap vivant à Yamoussoukro.

Il s’agit du jeune Coulibaly Lakoun 19 ans, élève en classe de troisième opéré du genou. Celui-ci avait eu les pieds raides suite à une injection mal faite. De Yapo Vanes, quatre ans, atteint d’une infirmité motrice cérébrale (IMR), à la naissance, et de mademoiselle Lyn Olga Gnonsoa 19 ans, handicapée motrice causée par l’ulcère de buruli au niveau du bras droit.

« Pour le premier, l’aide a donné un bon résultat. Pour le second, la situation exige que nous continuions d’apporter le soutien financier et psychologique aux parents, ainsi que des séances d’éducation à l’enfant. Le troisième cas, présente une intervention chirurgicale du bras et une aide pour l’apprentissage d’un métier », a déclaré le coordinateur du projet d’appui à la protection, la promotion, et l’inclusion des enfants handicapés (PAI/EHA), Marc-Ghislain Kouassi, au terme de sa visite dans les familles.

Le chef de la délégation de l’Ong DDE-CI a indiqué que l’un des objectifs de l’Ong et son partenaire, les pères du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram de l’église Saint-Félix de Zinzibo de Yamoussoukro, est d’amener les parents et la communauté à accepter les enfants en situation de handicap, en les impliquant dans les activités, et dans la vie de la communauté en vue de faciliter leur formation professionnelle, et leur inclusion sociale.

Créée en novembre 2011, l’Ong DDE-CI porte outre le programme pour enfants en situation de handicap, le programme pour les enfants victimes d’abus et de violence, et le programme pour enfants en conflit avec la loi. L’Ong DDE-CI, est une organisation partenaire stratégique (OPS) de la fondation Liliane, qui a assisté de 2008 à 2014 plus de 7 500 enfants en situation de handicap en Côte d’Ivoire.

