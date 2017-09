Côte d’Ivoire: L’OMS équipe des radios de proximité pour la lutte contre la mortalité maternelle

Abidjan, 20 sept (AIP)- L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a offert, mardi, des équipements à 18 radios de proximité de l’intérieur du pays pour renforcer leurs capacités d’émission et pouvoir ainsi soutenir efficacement les différentes campagnes en vue de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et juvénile dans ces différentes localités et partant, dans toute la Côte d’Ivoire.

Chacune de ces radios a reçu un ordinateur et un dictaphone H2. Ces équipements ont été octroyés dans le cadre des initiatives Musokoka/H6, soutenues par des fonds français et suédois, relatives à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et juvénile dans 10 pays d’Afrique plus Haiti.

Procédant à la remise, le représentant de l’OMS en Côte d’Ivoire, Jean-Marie Vianney Yaméogo a exhorté les bénéficiaires à diffuser à travers leurs ondes les informations relatives à la disponibilité des services de santé et l’accessibilité des soins de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent. Il a également annoncé la création d’une plateforme virtuelle sur le web afin de permettre aux radios partenaires de partager leurs productions.

Le Directeur de la Santé, Pr Dagnan Simplice a, au nom du gouvernement, salué le pragmatisme de l’OMS dans le processus d’amélioration de la santé des populations. Il a appelé les bénéficiaires à une gestion efficiente des ces équipements afin mieux informer les auditeurs sur les priorités du gouvernement en matière de santé notamment la réduction de la mortalité mère et enfant, la gratuité de la vaccination et de l’accouchement, la promotion de l’hygiène en milieu hospitalier.

Cette remise d’équipements matérialise une recommandation d’un atelier organisé en 2014 avec les professionnels de médias et qui a débouché sur la mise en place d’un réseau des professionnels de médias engagés pour la santé de la mère et de l’enfant en Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire compte près de 140 radios de proximité constituées en une union.