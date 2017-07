Côte d’Ivoire / L’OMPI entend collaborer à la valorisation des richesses culturelles ivoiriennes (Francis Gurry)

Abidjan, 13 juil (AIP) – Le directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Francis Gurry, a confié, jeudi, à Abidjan, l’ambition de l’institution de collaborer avec la Côte d’Ivoire en vue de valoriser ses richesses culturelles et leur conférer une plus grande présence dans les réseaux de distribution internationaux.

M. Gurry livrait au sortir d’une audience avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les nouveaux axes de collaboration envisagés avec la Côte d’Ivoire. Il a salué la très bonne coopération avec le pays et traduit la « fierté » de l’OMPI pour le soutien que lui témoignent les autorités ivoiriennes.

La coopération entre l’organisation et la Côte d’Ivoire outre le domaine de la culture couvre également ceux de l’Industrie, de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.

Concernant l’industrie Francis Gurry a traduit l’ambition de l’OMPI d’œuvrer avec Abidjan au renforcement de l’accès aux données scientifiques et de la coopération dans domaine du partage de technologie.

(AIP)

kg/kam

Source: AIP