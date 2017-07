Côte d’Ivoire / Les urgences traumatologiques au centre d’une rencontre scientifique des Orthopédistes traumatologues

Bouaké, 14 juil (AIP) – Les premières journées scientifiques de deux jours d’orthopédie et traumatologie se sont ouvertes, jeudi à l’Université de Bouaké, sur les urgences traumatologiques.

Le président du comité d’organisation, par ailleurs, chef de service orthopédie et traumatologie du CHU de Bouaké et vice-président de l’université Alassane Ouattara, Pr Michel Kodo, a indiqué que ces journées constituent pour les spécialistes un forum d’échanges sur les bonnes pratiques et de partage d’expériences. Il s’agit également, a-t-il ajouté, de promouvoir la discipline en rendant hommages aux pionniers tels que les professeurs Allangba Théodore, Williams Djibo et Waota Alexandre.

Il justifie le choix du thème portant sur les urgences traumatologiques par la fréquence des accidents de la circulation attribué essentiellement aux motos qui causent des traumatismes représentant plus de 50% des activités du service orthopédie et traumatologie.

Ces journées seront marquées par quatre conférences et 46 communications des spécialistes venant essentiellement des quatre services de Traumatologie Orthopédie de Côte d’Ivoire et des autres spécialités chirurgicales.

Le président de l’association ivoirienne des chirurgiens, orthopédistes et traumatologues, Pr Bana Abdoulaye, note que l’essentiel des patients reçus dans les urgences sont admis en traumatologie. Il conseille beaucoup d’humilité et d’abnégation aux jeunes étudiants qui veulent leur emboîter pas parce que, estime-t-il, cette spécialité de la médecine ne peut pas tout faire.

«Il n’y a que le bon Dieu qui arrive à faire un être humain avec la perfection que l’on sait. Quand une moto ou un véhicule détruit quelque chose, nous nous essayons de réparer du mieux que nous pouvons», affirme-t-il.

L’Orthopédie traumatologie est une discipline de la chirurgie qui traite des cas de traumatisme allant du crâne au petit orteil. Les spécialistes s’efforcent de réparer tout ce qui cause des légions traumatiques afin de prévenir les handicaps chez les patients victimes d’accidents ou d’éviter leur mort.

Pour marquer leur reconnaissance à leurs maîtres, les Orthopédistes traumatologues entreprennent des démarches en vue de la création à Bouaké d’un Centre d’Orthopédie et Traumatologie qui portera le nom d’un d’entre eux. En outre, ils veulent pérenniser cet événement et faire de ces journées de Bouaké, un rendez-vous annuel, un lieu de « pèlerinage » scientifique en mémoire des pionniers.

