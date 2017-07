Cote d’Ivoire / Les représentants des agences du système des Nations unies salués pour leur appui

Abidjan, 14 juil (AIP) – Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l ‘Emploi et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré, a salué les représentants du système des Nations unies pour leur appui en faveur du bien être de la population en particulier des jeunes.

« Un jeune en bonne santé et bien protégé, est une chance pour la rentabilité des investissements dans l’éducation et la formation durables et de qualité. C’est pourquoi , il me plaît de vous réitérer mes salutations et sincères remerciements pour vos appuis en faveur de la lutte contre les IST/VIH et autres fléaux connexes pour le bienêtre de la population en général et des jeunes en particulier », a déclaré mercredi Sidi, lors de la troisième édition de la campagne nationale de communication pour le changement de comportement dénommée « All in ou tous inclus pour une santé de la reproduction responsable ».

« Vos actions contribuent assurément à l’atteinte de nombreux objectifs de développement et à la marche de la Côte d’Ivoire vers une croissance durable et de qualité », a-t-il ajouté. « Encore une fois merci pour la qualité de votre collaboration, gage du succès de la mise en œuvre de cette campagne qui se veut inclusive pour notre jeunesse certes, mais également pour les parents, les adultes et la communauté », a-t-il souligné.

