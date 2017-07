Côte d’Ivoire/ Les prix de vente des lots bientôt harmonisés à Boundiali

Boundiali, 19 juil (AIP)- Le conseil municipal de Boundiali envisage harmoniser les prix de vente des lots, en conformité avec les observations faites par la commission de soutenance des programmes triennaux de développement et des budgets primitifs et tenant compte des prix des matériaux et des besoins des populations.

Les propositions de prix ont été faites lors de la deuxième session ordinaire du conseil qui a eu lieu lundi dans la salle des fêtes de la mairie sous la présidence du maire Konaté Lassina et de Sanogo Issouf, Secrétaire général de préfecture.

Le conseil a proposé que les lots situés dans les quartiers résidentiels, et ayant des superficies de 900m2 soit vendus à 1.350.000 F CFA en raison de 1500 francs CFA/m2. Dans les quartiers évolutifs (extension sur les quartiers de la ville), les lots de 600 m2 coûtent 600.000 F CFA , soit 1000 F CFA /m2.

Les terrains dans les villages de la commune doivent être vendus 50.000 F CFA pour les 600m2. L’extension dans les villages avec 600m2 coûtent 500 F CFA /m2 soit 300. 000 FCFA.

Pour la zone industrielle ou tout espace à usage commerciale, le principe d’acquisition est la location. La superficie du lot est de 2400 m2 avec 300 F CFA /m2 par mois. En ce qui concerne la zone administrative, le principe d’acquisition est la cession pour les superficies de 2400 m2 et reviennent à 1250 FCFA /m2.

