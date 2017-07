Côte d’Ivoire / Les parents des élèves admis en 6ème et 2nde invités à vérifier leurs affectations

Abidjan, 12 juil (AIP) – La ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara invite les parents d’élèves dont les enfants sont candidats à l’affectation en classe de sixième et à l’orientation en classe de seconde à vérifier leur vœux d’établissement et de série en vue de les confirmer ou d’effectuer des changements éventuels.

Selon un communiqué parvenu à l’AIP, cette opération qui répond au souci de réduire le taux de réclamations lors des opérations post-orientation a débuté le 26 juin sur le site www. mendob-ci.org et prendra fin, le 28 juillet.

